Sakarya İl Müftüsü Başiş'ten Bilecik'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya İl Müftüsü Başiş'ten Bilecik'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sakarya İl Müftüsü Başiş'ten Bilecik'e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ramazan ayı boyunca "2022 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi" çerçevesinde Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ve beraberindekiler, Bilecik'i ziyaret etti.

SAKARYA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca Ramazan ayı boyunca "2022 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi" çerçevesinde Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ve beraberindekiler, Bilecik'i ziyaret etti.

İftar öncesi Bilecik İl Müftülüğü'nü ziyaret eden Müftü Başiş ve beraberindekiler, ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Teravih namazı öncesinde Kayıboyu Camii'nde vaaz veren Başiş, cemaatle bir süre sohbet etti. Kardeş Şehir Projesi çerçevesinde gönüllerde müstesna bir yer tutan kuruluşun şehri Bilecik'te olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Müftü Başiş, Bileciklilerin etkinliğe göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'a teşekkür etti. - BİLECİK

Sakarya İl Müftüsü Başiş'ten Bilecik'e ziyaret

Sakarya İl Müftüsü Başiş'ten Bilecik'e ziyaret

Sakarya İl Müftüsü Başiş'ten Bilecik'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan, Sakarya, Bilecik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title