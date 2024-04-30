Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kim? Fırtınalı Soygun filmi konusu, oyuncuları ve Fırtınalı Soygun özeti!
İzleyenleri ekrana bağlayan Fırtınalı Soygun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fırtınalı Soygun filmini izleyecek olanların merak ettiği Fırtınalı Soygun konusu nedir, Fırtınalı Soygun oyuncuları kimler ve Fırtınalı Soygun özeti gibi konuları inceliyoruz.
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fırtınalı Soygun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Fırtınalı Soygun konusu, özeti ve Fırtınalı Soygun oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Fırtınalı Soygun filminin detayları…
FIRTINALI SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.
FIRTINALI SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Michael Polish
Oyuncular: Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas, Kate Bosworth, Stephanie Cayo
Tür: Aksiyon, Drama
Yapım Yılı: 2020 (91 dk)
Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma
Senaryo: Cory M. Miller