Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları kim? Fırtınalı Soygun filmi konusu, oyuncuları ve Fırtınalı Soygun özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fırtınalı Soygun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Fırtınalı Soygun konusu, özeti ve Fırtınalı Soygun oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Fırtınalı Soygun filminin detayları…

FIRTINALI SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

FIRTINALI SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Michael Polish

Oyuncular: Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas, Kate Bosworth, Stephanie Cayo

Tür: Aksiyon, Drama

Yapım Yılı: 2020 (91 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma

Senaryo: Cory M. Miller