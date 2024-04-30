Bahar dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Bahar final mi yapıyor? Bahar bitiyor mu 2024?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 10. Bölümünde; Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir.Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır.Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur'u uyarır.Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur.Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

BAHAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin ne zaman final yapacağı henüz açıklanmadı.