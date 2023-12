Şahinbey Belediyesi 25 Aralık etkinliklerinde şehitlerini andı

Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu şehitlerini yad ederek andı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çerçevesinde, Kırkayak Parkın da bulunan anıtta, Kilis yolu üzerinde bulunan Şehit Şahinbey'in mezarında ve Şıh Cami bahçesinde bulunan Şehit Karayılan'nın mezarının başında anma törenleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlediği program Kırkayak Parkı'nda başladı. Parkın içerisindeki anıta protokol üyeleri tarafından çelenk konuldu. Düzenlenen törene, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner katılırken protokol üyeleri anıta çelenk bıraktı.

Şehit Şahinbey anıldı

Kırkayak Parkında düzenlenen törenden sonra anma programı Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey'in anıt mezarında devam etti. Antep Savunmasında şehit düşen Şahin Bey mezarı başında anılırken, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahin Bey'in anıt mezarına çiçek koydu. Törende ayrıca Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenciler şiir okudu.

Karayılan mezarı başında anıldı

Şahinbey Anıtı'nda düzenlenen törenin ardından Gaziantep'in Kurtuluş mücadelesinde kahramanlık destanı yazan Karayılan lakaplı Molla Mehmet'in Şıh Cami içerisinde bulunan mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.

"Gaziantep savunması dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeledir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Antep Savunmasında şehit düşenleri minnetle andıklarını ifade ederek, "Gazi Şehrimizin Kurtuluş'unun 102. yıl dönümünde yumrukları memleket kadar büyük; cesareti, civanmertliği cihana sığmayan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatırlarına saygılarımı sunuyorum. Bugün şanlı Gaziantep'imizin milli mücadeledeki kararlılığının ve kahramanlığının 102. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Gaziantep savunması İstiklal Harbimizin ilham kaynağı aynı zamanda milli mücadele tarihimizin çok önemli bir parçasıdır. Yokluk içinde yürütülen bu savaşın izlerinde, hatıralarını taşıyan her karede, değerli büyüklerimizden dinlenen her hikayede bu vatanın bekası için bağımsızlık mücadelesi vardır. Mukaddes topraklarımız için ne canlar verdik, dünya şahit, yıkılmadık. Her köşesinde şahadet hatırası barındıran Gazi Şehrimiz; "Vurun Antepliler Namus Günüdür" diyen şahadete uğurladığımız 6 bin 317 yiğidimizin mücadelesiyle düşmandan kurtuldu. Çehresinde şehit nuru, bedeninde misk kokusu taşıyanlar ile kalbinde şiddet ittifakı yaşatanların mücadelesinde; kazanan elbette ki Gazilik Madalyasının gururla taşıyan Gaziantep Halkıdır. Kazanan elbette ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar yalnız Antep'i değil tüm Türkiye'yi de kurtardılar" diyerek İftihar ettiği kahraman Mehmetçiktir. Kazanan elbette ki Aziz Türk Milletidir. Selam olsun kahramanlık destanı yazarak bu onurlu günü bize armağan eden cesur komutan Şahinbey'e, selam olsun namusunu çiğnetmeyen Şehit Kamil'e, Özdemir Bey'e, Tüfekçi Yusuf'a, Karayılan'a. Selam olsun "Ölürsem Şehit, kalırsam Gazi olurum" diyerek direniş gösteren yiğitlere. Binlerce isimsiz kahramanı Şehit vererek kazanılan bu memleket bize atalarımızın yadigarları ve milli mücadelemizin mirasıdır. Bu cennet vatan için şuanda dahi hainler boş durmuyorlar. İki gündür 12 şehit verdik. Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'i de Gaziantep'te ebediyete uğurlayacağız. Düşmanlar şunu asla unutmasın ki Türk Milleti asla yenilmez yenilmeyecektir de kıyamete kadar ülkemiz Allah'ın izniyle payidar kalacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP