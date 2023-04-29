Sağlık Bakanı Koca, UMKE Atak Arama Kurtarma Ekibi kurulduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afetlerde önemli rol üstlenen UMKE çatısı altında Atak isimli arama kurtarma ekibi kurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Teknofest'te UMKE Atak Arama Kurtarma Timi standını ziyaret etti. Gazetecilere UMKE bünyesinde kurulan Atak Arama Kurtarma ekibi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "UMKE tamamen gönüllülerden oluşuyor. 16 bin sağlık çalışanının bulunduğu gönüllüler ordusu. Ağırlık afet dönemlerinde daha çok medikal yardım için kurulan bir yapı. Geçtiğimiz deprem felaketinde de enkazda UMKE ekibi en erken alana inen ekibimiz. Arama kurtarma ile sorumlu değil. Daha çok medikal yardım desteği sağlayan bir yapı. Ama vatandaşımız arama kurtarma ekibi olarak da gördüğünü biliyoruz. Uzunu zamandır arama kurtarma da yapan bir yapı olsun diye düşünüyorduk. Son deprem felaketinin ardından UMKE Atak olarak adlandırdık. UMKE şemsiyesi altında Atak Arama Kurtarma Ekibi olarak bundan böyle organize olacak" ifadelerini kullandı.

Atak Arama Kurtarma ekibinin gönüllü sağlık çalışanlarından oluşacağını söyleyen Bakan Koca, "Merkezi eğitimle devamında sertifikalandırılarak güçlü bir yapı oluşsun istiyoruz. Hem arama kurtarmayı, hem de medikal desteği erken dönemde sağlayan uluslararası boyutu da olan bir yapı kurduk" diye konuştu. - İSTANBUL