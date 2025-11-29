Safranbolu İş İnsanları, Dubai'deki Big 5 Fuarı'na Katıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinden 30 iş insanı, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Big 5 Global İnşaat ve Yapı Fuarı'na katıldı.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe liderliğinde gerçekleştirilen 5 günlük Dubai gezisi kapsamında heyet, dünyanın en büyük inşaat organizasyonlarından biri olarak kabul edilen fuarda incelemelerde bulundu.

Meclis Başkanı Ünal, fuar ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, Safranbolu TSO olarak uluslararası ölçekte önemli bir organizasyonda yer aldıklarını belirterek, "Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız ve değerli iş insanlarımızla birlikte BIG 5 Global Dubai Fuarı'nı ziyaret etmiş bulunmaktayız." dedi.

İnşaat sektöründe teknolojinin hızla geliştiğine dikkat çeken Ünal, fuarda yeni ve yeşil teknolojiyle üretilen ürünler, sürdürülebilir çözümler ve ileri üretim teknikleri hakkında kapsamlı incelemeler yaptıklarını söyledi. Bu tür fuarların sektördeki yenilikleri yerinde görme fırsatı sunduğunu ifade eden Ünal, katılımcıların yeni iş yapma imkanları, iş birlikleri ve küresel bağlantılar kurma şansı elde ettiğini kaydetti.

Fuarın Safranbolu TSO üyelerine önemli avantajlar kazandıracağına inandığını belirten Ünal, şunları söyledi:

"Gerçekleştirilen bu ziyaretin, üyelerimizin uluslararası yenilikleri yerinde görmesine, bölge sanayimizin rekabet gücünü artıracak teknolojilere erişmesine ve yeni iş birlikleri, ihracat fırsatları ile küresel bağlantıların geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Fuara katılımın yalnızca bir gezi olmanın ötesinde, bölgedeki ticaretin gelişmesi ve yerel iş insanlarının global pazarlarda daha etkin rol alması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ünal, bu tür organizasyonların Safranbolu'nun ekonomik vizyonuna katkı sunduğunu ifade etti.

Safranbolu TSO olarak bölgenin ekonomik yapısını daha da güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydeden Ünal, "Bölgemizi daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturmak, üyelerimizin dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamak ve sürdürülebilir, yenilikçi ve katma değerli üretim anlayışını desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. - KARABÜK