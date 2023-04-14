Polis memuru yağlı boya çalışmalarını sergiledi Karabük'te, 21 yıllık polis memuru Turgay Tiryaki tarafından yapılan yağlı boya çalışmalarının yer aldığı sergi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Polis memuru yağlı boya çalışmalarını sergiledi

KARABÜK - Karabük'te, 21 yıllık polis memuru Turgay Tiryaki tarafından yapılan yağlı boya çalışmalarının yer aldığı sergi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

3 yıldır Karabük'te görev yapan 21 yıllık polis memuru Turgay Tiryaki de hobi olarak yaptığı yağlı boya resimlerini Polisevi'nde açtığı sergiyle vatandaşların beğenisine sundu.

Resimleri herhangi bir konu yada temaya bağlı kalmadan yaptığını belirten Tiryaki çocukluğundan beri resimle uğraştığını ifade etti.

Tiryaki, "Çocukluğumda eve gelen misafirlerin kara kalemle resimlerini yapardım. Eşyaların resimlerini yapmaya çalışırdım. Sürekli doğayı gözlemlerdim. Bu birikimler ve merakla resimler ortaya çıktı" dedi.

İlk atamasının Erzurum'a yapıldığını anlatan Tiryaki, Atatürk Üniversitesi'nde resim öğretmenliği bölümünü kazandığını ve okulu bitirdiğini aktararak Polis Haftası dolayısıyla 27 eserini sergilediğini kaydetti.