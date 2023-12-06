Özel bireylerin 1 yıllık emekleri sergilendi

Özel bireyler 1 yıllık emeklerini sergiledi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uluslararası Gençlik Merkezi özel bireylere yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler etkinliği düzenlerken, etkinlikte bireyler bir yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergiledi.

Etkinlik Menteşe ilçesi Uluslararası Gençlik merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte 1 yıl boyunca özel bireylerin yapmış olduğu el sanatları sergilenirken özel bireyler şarkı söyleyip eğlendi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş" Muğla Valiliğimiz himayelerinde, Gençlik Spor çatısı altında faaliyet gösteren gençlik merkezlerimizin tüm imkanları ile kardeşlerimiz için seferber olduk. Haftanın 5 günü sabah 8 den akşam 5'e kadar geçen süreç içerisinde engelli kardeşlerimiz ile yapmış olduğumuz proje çerçevesinde Uluslararası gençlik merkezimizde bu kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Usta öğreticilerimiz, Milli Eğitimdeki, Halk Eğitimdeki usta öreticilerimiz ve gençlik liderlerimiz gönüllü çalışmalarına rağmen el sanatları, sportif etkinlikler, sanatsal faaliyetler ve bu tür etkinlikler ile gençlerimize, bireylerimize değer katmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bütün imkanlarımız ile Derneklerimizle, Muğla Valiliğimiz himayelerinde projelerimizi sürdürmek için çaba sarf edeceğiz. Derneklerimiz ile birlikte yürütmüş olduğumuz proje çerçevesinde el sanatlarına ait çeşitli ürünlerin 1 yıl boyunca emek sarf edildikten sonra ortaya çıkan ürünleri bizde sergileyerek onların güvenini arttırmak, sergi sayesin dede yapılan hizmeti kamuoyuna anlatmak amacıyla bugün burada böyle bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.