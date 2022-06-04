Osmaniye'de Vatandaşlar Yollarının Yapılmamasını, Yolu Kapatarak Protesto Etti - Haberler

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Akyar Mahallesi'nde yurttaşlar, yollarının yıllardır söz verilip yapılmamasını, yolu trafiğe kapatarak protesto etti.

Osmaniye'nin Akyar Mahallesi'nde mahalle sakinleri, yollarının yıllardır yapılmamasına tepki gösterdi. Yurttaşlar, tepkilerini yolu tahta ve kalaslarla trafiğe kapatarak gösterdi.

Selahattin Kurt "Benim hükümetim, benim Sayın Cumhurbaşkanım; bu yolun yapılmadığını görsün buradaki yetkililere kızacağına inanıyorum. O yüzden yetkili arkadaşlardan duyarlı olup bir an önce yolların yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Yoldan geçen mahalleli bir vatandaş "Osmaniye'nin herhangi bir köyüne git bütün yollar parke, şehrin merkezinde dünyanın tozu evlerin içine gidiyor. Belediye başkanı geldi yemin billah etti söz verdi kazandıktan sonra kül oldu gitti" dedi.

Mahmut Seyitoğlu, "Defalarca söz aldık buraya geldiler, milletvekili geldi defalarca söyledik onlarda söz veriyor lafın ne önü var ne arkası" dedi.

Tuğba Kurt ise "Bu yoldan çok muzdaribiz, çok perişanız, zor durumdayız. Yaz geldi kapımızı açamıyoruz, pencerelerimizi açamıyoruz, halılarımızı seremiyoruz, çamaşırımızı açamıyoruz çok zor durumdayız. Hiçbir şey göremedik çeşmelerimiz kış geldi mi çamur akıyor, yolumuz yok, çok zor durumdayız yani. Geldiler söz verdiler, söz verdiler yapacağız dediler hiçbir şey görmedik, hiçbir destek görmedik. Götürdüler parkeleri en eşek gitmez affedersiniz yollara döşediler" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Yol yoksa oy yok bundan sonra" dedi.

ANKA / Yerel