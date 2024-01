Ortahisar Belediyesi Gazze ve Filistin için Yardım Programı Düzenledi

Ortahisar Belediyesi Gazze ve Filistin konusundaki yardım ve destek faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Ortahisar Belediyesi ve Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Gazze için yardım programı düzenlendi. Programa Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Başkan Yardımcıları Coşkun Şahin ile Fatih Göktaş, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, AK Parti Trabzon Eski İl Başkanı Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrenim gören Filistinli öğrenciler, pek çok siyasetçi, işadamı, gazeteci, hayırsever ve STK temsilcisi katıldı.

Programda bir konuşma Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederek "Anlamlı bir buluşma olduğu kanaatindeyim. Zira zor durumda olan kardeşlerimizin yanında olmak, onlara destek olmak, bir dayanışma örneği ortaya koymak için, birlikte olmak birlikte hareket edebilmek kıymetli bir şey" dedi.

Gazze ve Filistin'deki mücahitlerin sonuna kadar yanlarında olmaya devem edeceklerine vurgu yapan Genç, "Ama buradaki Filistinli kardeşlerimizin bilmesini isterim ki, Filistin davası şu anda Müslüman ülkelerde bu konuda çok büyük hassasiyet olmamakla birlikte; Filistin davası Türklerin davasıdır. Türkler Kudüs'ü kurtaran Selahaddin Eyyübi'den sonra o bölgenin hadimliğini yapmıştır ve dört yüzyıl sükünet orada hakim olmuştur. İnşallah bu anlayışla beraber bu güzel topraklar yeniden hayat bulur. Bunu hamaset için söylemiyorum. Kudüs bizim için kutsaldır, Kudüs, Mescidi Aksa bizim Kur'an ile sabit olduğu üzere mübarek topraklardır. Dolayısıyla oradaki zulüm, bizim aynı hissiyatla hissettiğimiz bir acıdır. Orada mermilerin altında şehadete ereceğini bile bile o toprakları bırakmayıp kaçmayarak o toprakların hukukunu koruyan, savunan ve şehadete eren ve savunan bütün kardeşlerimiz bizim için kutsaldır. Allah onların yardımcısı olsun inşallah. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, biz millet olarak bu konuda dayanışma örnekleri yapıyoruz ama devlet olarak da yapıyoruz. Oradaki mücahitlerin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Bu toprakların hukukunu korumak bizim için önemli bir vazifedir ve mesuliyettir" diye konuştu.

Trabzon İHH Derneği Başkanı Zühtü Kalma ise bugüne kadar Gazze'ye 5,5 milyon TL değerinde yardım yaptıklarını dile getirerek "Gazze'de büyük bir insani kriz var, soykırım var, zalimlerin zulmü var. Bu zulme hiçbir Müslüman duyarsız kalmamalı. Maddi ve manevi her türlü desteği sağlamalı. Yapılan yardımların Gazze için çok büyük önemi vardır. Maddi ve manevi her türlü yardımı ortaya koyarak oradaki masum kardeşlerimizin her şartta ve koşulda yanlarında olduğumuzu göstermeliyiz. Yardımlarımız Mısır'daki Refah Kapısı üzerinden peyderpey ulaştırılıyor" şeklinde konuştu.

Etkinlikte toplanan nakdi yardımlar Gazze'ye gönderilecek. - TRABZON