Üye Girişi
Haberler

Orhangazi'de 19 Mayıs Gençlik Konvoyu düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi yaklaşık 100 motosikletçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik Konvoyu düzenledi. Motosikletliler, Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Daha sonra şehir turu yaptılar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi yaklaşık 100 motosikletçi 19 Mayıs Gençlik Konvoyu düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaklaşık 100 motosikletli Orhangazi Cumhuriyet Alanı'nda toplandı. Motosikletlerini Cumhuriyet Alanı'na çeken Motosiklet Kulübü üyeleri açtıkları dev Türk Bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşı okudular.

Motosikletlerle şehir turu yaptılar

Orhangazi Motosiklet Kulübü Başkanı Yalçın Kaynak, dernek yöneticileri ve 100 civarındaki motosikletli daha sonra Türk bayrakları ile süsledikleri motosikletleri ile Orhangazi genelinde şehir turu yaptılar. Motosikletlilerin şehir turu vatandaşlar tarafından da alkışlarla karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet Orhangazi 19 Mayıs Gençlik Bursa Spor Etkinlik Yerel Spor Güncel Haberler

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

 Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi

 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Bakmadan Geçme

Şampiyon kim olacak? Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Villarreal Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (ARDA GÜLER'İN GOLLERİ) Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olamıyor 2024? İşte Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezon! DEV DERBİDE KAVGA! Fenerbahçe - Galatasaray maçı kavgayı kim çıkardı, KİM KAVGA ETTİ? Olay ne, ne oldu? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı? FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349 DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY'IN TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE'NİN TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024) Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri!
Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından 'Benim için dua edin' paylaşımı

Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title