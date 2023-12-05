- Ordu'da özel öğrencilerden özel program Ordu'nun Ünye ilçesinde özel öğrenciler ve öğretmenleri tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

- Ordu'da özel öğrencilerden özel program

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde özel öğrenciler ve öğretmenleri tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ünye Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu'nda okuyan 35 özel öğrenci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterilerle büyük alkış aldı. Okulda görevli özel eğitim öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları çeşitli gösterilerle keyifli ve duygulu anlar yaşatan öğrenciler, ilçe protokolü ve katılımcılara ise unutulmaz anlar yaşattı.

"Okulumuza yönlendirilmesi yapılmış tüm öğrencilere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz"

Programda konuşan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Melek Ergöz, "Okulumuz 2021 yılının aralık ayında 17 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2023 yılı itibarıyla okulumuzda 15 otizm, 10 zihinsel, 5 dil ve konuşma, 1 down sendromu, 4 bedensel yetersizliğe sahip olmak üzere 35 özel bireyler öğrenim görmektedir. Başöğretmen Atatürk'ün 'eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur' sözünü benimseyerek ilçemizde tanı almış ve Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından okulumuza yönlendirilmesi yapılmış tüm öğrencilere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Özel eğitim okullarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra toplumu bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, insanları empati kurmalarını sağlamak, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapmak, onlara kendilerini ifade etme fırsatı tanımak gibi görevleri de bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Program palyaço gösterisi, çeşitli ikramların verilmesi ve dilek balonlarının uçurulmasının ardından sona erdi. Programa Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, AK Parti Ünye İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı.