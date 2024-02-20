Öğrenciler Geri Dönüşüm Etkinliğiyle Çevre Bilincini Kazandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Uzunlar İlkokulu Öğretmeni Fatma Süzen, öğrencileriyle birlikte doğal kaynakların azalmasına dikkat çekmek ve tasarruf bilincini artırmak amacıyla çevre dostu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Her yıl azalan doğal kaynakların önemine vurgu yapmak isteyen öğretmen Fatma Süzen, öğrencileriyle birlikte atıkları defalarca kullanma fikrine odaklandı. Bu kapsamda öğrenciler, kalemlik, saksı ve benzeri ürünler yaparak dünya kaynaklarından üretilmiş atıkları geri dönüştürdü. Etkinlik sırasında öğrenciler, atıklardan elde ettikleri malzemelerle hem eğlenceli hem de işlevsel ürünler ortaya çıkardı. Etkinlikte öğrencilere sadece çevre bilinci aşılamakla kalmayıp, aynı zamanda geri dönüşümün günlük yaşama nasıl entegre edilebileceği konusunda da bilinç kazandırıldı.

Öğrenci velileri etkinlikle ile ilgili çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin çocukların doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığı belirtti. - AYDIN