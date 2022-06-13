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Niğde'de hacı adayları uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Niğde'de hacı adayları uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Niğde'den 64 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Niğde'den 64 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Fatih Sultan Mehmet Camisi avlusunda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Niğde Valisi Mustafa Koç, 2 yıl aradan sonra hac kafilesini kutsal topraklara göndermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Devletin organizasyonlarının çok güçlü olduğunu ifade eden Koç, şunları söyledi:

"İnşallah size sadece orada ibadet etmek kalacak. Devletimiz bütün organizasyonu düşündü. Sizin zorlu olan bu yolculuğunuzda işlerinizi kolaylaştıracaktır. Zor günlerden geçiyoruz, zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bütün dünya Müslümanlarının, mazlumların ümidi biz kaldık. Bundan dolayı gittiğiniz yerlerde devletimizin, milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve mazlumlar için dualar bekliyoruz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise hacı adaylarına hayırlarla gidip gelmeleri temennisinde bulundu. İl Müftüsü Osman Ayas da bu yıl Niğde'den 148 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini, bunların 64'ünü şimdi uğurladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından aileleriyle vedalaşan hacı adayları, Medine'ye gitmek üzere otobüsle Adana Şakirpaşa Havalimanı'na uğurlandı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Sultan Mehmet Mustafa Koç Niğde Yerel Haberler

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