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Nevşehir protokolü bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir protokolü bayramlaştı

Nevşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Nevşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa, Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. MehmetSavran, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara belediye ekiplerince çeşitli ikramlar sunuldu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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