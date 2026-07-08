Bitlis'in ödüllü Hizan karakovan balı, NATO Zirvesi menüsünde

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin farklı yörelerine ait coğrafi işaretli lezzetler akşam yemeğinde dünya liderlerinin beğenisine sunulurken, Bitlis'in önemli değerlerinden Hizan karakovan balı da menüde yer aldı.

Zirvenin başlangıç menüsünde, Trabzon tereyağı ile birlikte servis edilen Hizan karakovan balı, Türkiye'nin zengin gastronomi mirasını temsil eden seçkin ürünler arasında gösterildi. Kendine has aroması, doğal üretim yöntemi ve yüksek kalitesiyle bilinen Hizan karakovan balının uluslararası düzeyde düzenlenen böylesine önemli bir organizasyonda tercih edilmesi, Bitlis için önemli bir gelişme oldu. Tamamen doğal şartlarda, katkısız olarak üretilen ve bölgenin en önemli yöresel ürünleri arasında yer alan Hizan karakovan balı, daha önce aldığı tesciller ve kalite belgeleriyle de öne çıkarken, NATO Zirvesi'nin resmi menüsünde yer almasıyla bir kez daha uluslararası vitrine taşınmış oldu. NATO Zirvesi'nin resmi akşam yemeği menüsünde Hizan karakovan balının yer alması, Bitlis'te memnuniyetle karşılandı. Coğrafi işaretli ürünün dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından birinde devlet başkanlarına ikram edilmesi, üreticiler ve kentteki ilgili kurumlar tarafından önemli bir tanıtım başarısı olarak değerlendirildi.

"Bitlis'in değerlerini Dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Hizan karakovan balının NATO Zirvesi gibi uluslararası öneme sahip bir organizasyonun menüsünde yer almasının Bitlis adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bitlis'in tanıtımı ve coğrafi işaretli ürünlerinin uluslararası alanlarda görünürlüğünü artırmak ve üreticilerin emeğini dünya pazarına taşımak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Bedirhanoğlu, "Bitlis'imizin eşsiz değerlerinden biri olan Hizan karakovan balının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin akşam yemeği menüsünde yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu durum, ilimizin doğal zenginliklerinin ve yöresel ürünlerinin ulaştığı kalite seviyesinin en somut göstergelerinden biridir. Hizanlı üreticilerimizin alın teriyle ortaya çıkan bu kıymetli ürünün uluslararası bir organizasyonda dünya liderlerine ikram edilmesi, hem Bitlis'imizin hem de ülkemizin gastronomi alanındaki gücünü göstermektedir. Emeği geçen tüm üreticilerimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyor, Hizan karakovan balı ve diğer tüm ürünlerimizin daha geniş pazarlara ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Balımızın NATO Zirvesi menüsünde yer alması bizleri gururlandırmıştır"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, Hizan karakovan balının yıllardır büyük emek ve tamamen doğal yöntemlerle üretildiğini belirterek, "Üreticilerimizin alın teriyle ortaya çıkan bu kıymetli ürünün NATO Zirvesi gibi uluslararası prestije sahip bir organizasyonun menüsünde yer alması bizleri gururlandırmıştır. Bu gelişme, hem üreticilerimizin motivasyonunu artıracak hem de Hizan karakovan balının uluslararası pazarlarda daha fazla tanınmasına katkı sağlayacaktır. Coğrafi işaretli ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesi adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hiçbir başarı tesadüf değil"

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirten Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ ise Hizan karakovan balının Bitlis'in en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, "İlimizin coğrafi işaretli ürünlerinden Hizan karakovan balının NATO Zirvesi gibi dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bir organizasyonda sunulması son derece kıymetlidir. Bu durum yalnızca balımızın değil, Bitlis'in tulum peyniri başta olmak üzere doğal zenginliklerinin, üretim kültürünün ve gastronomi potansiyelinin de uluslararası platformda tanıtılmasına önemli katkı sunacaktır. Üreticilerimizin emeğinin böylesine önemli organizasyonlarda karşılık bulması bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bu değerli balımız daha önce birçok uluslararası yarışmada ödül almış bir baldı. Hizan karakovan balımızın bu önemli zirvede yer alması balımızın kalitesini bir kez daha tescillemiş oldu. Bu sayede inşallah balımız başta olmak üzere diğer tüm lezzetlerimiz artık dünya pazarına da gireceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı ve ihracatının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı