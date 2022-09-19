Muş yerel haberi... Malazgirt'te "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı Yerel Haberler Muş yerel haberi | Muş'un Malazgirt ilçesinde '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi. Muş'un Malazgirt ilçesinde '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene katılan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı. Belediye Başkan Vekili Cezair Bozkurt, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. - MUŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel 19 Eylül Gaziler Günü Malazgirt Muş Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Muş yerel haberi... Malazgirt'te '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.