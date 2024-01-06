Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'de Özel Çocuklar İçin Yeni Yıl Kutlaması Düzenledi

Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocuklar için yeni yıl kutlaması düzenledi. Muratpaşa'nın özel çocukları müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de şehit haberleri nedeniyle ertelenen yeni yıl programı gerçekleşti. Düzenlenen programda özel çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Balonlarla süslenen Engelsiz Kafe'deki etkinlikte palyaçolar da yer aldı. Yeni yıl pastasının kesilmesinin ardından çocuklar, aileleri ve öğretmenleri ile müzik eşliğinde dans etti. Yemek ikramı sonrasında çocuklar, güneşin altında düzenlenen kar partisinde doyasıya eğlendi.

Özel gereksinimli Barbaros Furkan Sıvış'ın annesi Emine Sıvış, Engelsiz Kafe'nin etkinliklerine haftada iki gün katıldıklarını belirtti. Çocukların, burada el becerileri, dans, müzik ve etkinliklerle dolu dolu zaman geçirdiklerini söyleyen Sıvış, "Sadece çocuklar değil, biz ebeveynler de keyif alıyor, mutlu oluyoruz. Bizim için terapi gibi bir yer" dedi.

Engelsiz Kafe sorumlusu Hande Aydurdu da 2024 yılı için dileklerini paylaşarak, "Umarım bundan sonra kötü haberler gelmez. Acıların, mutsuzlukların, felaketlerin son bulduğu bir yıl olur" diye konuştu. Amaçlarının hem ailelere nefes aldırmak hem de çocuklara iyi bir gelecek sağlamak, farkındalık yaratmak olduğunu belirten Aydurdu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a özel çocuklar için Engelsiz Kafe'yi tahsis etmesinden dolayı teşekkür etti.