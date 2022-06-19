Muratpaşa Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Düzenlenen Uluslararası Çalıştay Sona Erdi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı ve 4 ülkeden 7 şehrin katıldığı İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı kapanış çalıştayıyla sona erdi.

Antalya'da dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik özel proje ve çalışmaları hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, 2021'de İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi'nce (ICLD) yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma iş birliği Ajansı tarafından finanse edilen 'İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı'na' kabul edildi.

İnsan haklarına dayalı bir düşüncenin belediye hizmet ve çalışmalarına entegrasyonunu amaçlayan 18 ay süren eğitim programına Muratpaşa Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye'den Mersin Büyükşehir ve İstanbul Esenyurt Belediyeleri, Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya, Ukrayna'dan yerel yönetimlerin katıldı. İlk çalıştay, geçen yıl çevrimiçi düzenlendi. İkinci çalıştay, 16-20 Ağustos 2021'de Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te düzenlendi.

HİZMET VE ÇALIŞMALAR PAYLAŞILDI

Programın İsveç çalıştayına, katılımcı şehirlerin yanı sıra Stokholm, Malmö, Lund, Helsinborg'dan yerel yöneticiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Oturumlarda, Muratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Meclisi, Yabancı Meclisi, Turunç Masa, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com, Komşu Dayanışma Sistemi gibi dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik hizmet ve çalışmalar paylaşıldı.

Programın kapanışı ise Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. 13 Haziran'da başlayan çalıştayda, katılımcılar Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), Engelsiz Kafe, Yaşlı Evleri, Kadın Danışma Merkezlerinde incelemelerde bulundu ve Alyazma Anıtı ziyaret edildi.

ANKA / Yerel