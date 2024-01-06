Muğla'da Gençler Filistinli Kardeşlerine Yardım Etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi müftülük personelinden oluşan görevliler, yurt dışında yaşayan ülkemize misafir olarak gelen gençlere rehberlik etti.

Köyceğiz Müftülüğü Vaizi Rauf Evleksiz ve diğer görevliler eşliğinde gençler Ankara ve İstanbul'da eğitim ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra tarihi yerleri de gezerek iki hafta doyasıya vakit geçirdi. Misafir gençler Filistin'deki zulme seyirci kalmamak adına kendi aralarında para toplayarak Filistinli kardeşlerine merhem oldu.

Köyceğiz Müftülüğü İlçe Vaizi Rauf Evleksiz gençlerin emanetlerine aracı olup toplanan yaklaşık 25 bin TL yardımı TDV Köyceğiz Şube Başkanı Müftü Ahmet Karagöze teslim etti. TDV Şube Başkanı Karagöz gençlerin Filistinli kardeşleri için gönderdikleri yardımı teslim alırken vesile olan Vaiz Rauf Evleksiz'e ve gönlü, yürekleri büyük gençlere teşekkür ederek; Rabbimizin "Ancak müminler kardeştirler" ayeti mucibince gençlerin kardeşlerine bu anlamlı yardımından çok duygulandığını ifade edip geleceğimizin teminatı gençlere iki cihanda yüzlerinin gülmesi temennisinde bulundu. - MUĞLA