Muğla'da din görevlilerine 'Sağlıklı Kimlik Gelişimi' semineri düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde din görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığının ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları çerçevesinde İlçe Müftülüğünce "Sağlıklı Kimlik Gelişimi" konulu seminer düzenlendi.

Açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün yaptığı seminer Bodrum Müftülüğü ADRB Vaizi Ayşe Kıranın "Sağlıklı Kimlik Gelişimi" konulu sunumu ile devam etti. Vaiz Ayşe Kıran seminerde, "Çocuğumuzun Sağlıklı Kimlik Gelişimini Nasıl Destekleyebiliriz, Çocuk Nasıl Özdeşim Kurar, Hatalı Ebeveyn Tutumları" konularını işleyerek sunumlarını tamamladılar. Program sonrası Müftü Karagöz; "Rabbimizin anne-babalara ve toplumumuza birer nimet ve emaneti olan, hayatın süsü yavrularımızın her yönden sağlıklı gelişmesini temin için bugün bizlere seminer veren Bodrum Vaizimiz Ayşe Kıran hanımefendiye teşekkür ediyorum." diyerek hediye takdiminde bulundu. Vaizlerin ve Kuran Kursu Öğreticilerinin konuşmacıya buket takdimi ile program sona erdi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda düzenlenen seminere İlçe Müftülüğünde görevli Vaizler, İmam-Hatipler, Müezzin Kayyımlar ve Kuran Kursu Öğreticileri katıldı. - MUĞLA