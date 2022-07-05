Muğla Büyükşehir, Bayram Tatilinde de Teknelerden Atık Toplamaya Devam Edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bayram nedeniyle artan deniz trafiğinin, kirliliğe neden olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 9 günlük bayram tatilinde 7 atık alım teknesiyle denizde denizden atık toplamaya devam edecek.

Bayram tatili nedeniyle en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Muğla, binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayacak. Nüfusun ve deniz trafiğinin artması nedeniyle özellikle denizlerde oluşabilecek kirliliğinin önüne geçmek için hazırlıklarını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda atık alım tekneleriyle hizmetlerini sürdürecek. Ekipler, 9 günlük Bayram tatili sürecinde 7 atık alım teknesiyle denizlerden atık toplamayı sürdürecek.

12 MİLYON 456 BİN 555 KİLOGRAM KATI ATIK TOPLADI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bugüne kadar 14 bin 82 adet tekneye hizmet verirken, 14 bin 82 tekneden 10 bin 985 litre atık yağ, 40 bin 888 litre sintine, 10 milyon 501 bin 250 litre pis su ve 12 milyon 456 bin 555 kilogram katı atık topladı.

ANKA / Yerel