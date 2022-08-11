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MSB, TSK envanterinde bulunan Hava Savunma Sistemlerini paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Hava Savunma Sistemlerinin bulunduğu bir video klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Hava Savunma Sistemlerinin bulunduğu bir video klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan söz konusu video klipten görüntülerin bulunduğu gönderide, "Yanınca kalplerde kahramanlık meşalesi, Tozu dumana katar Mehmetçiğin nefesi, Hep böyle şan alıp ver ki maziden atiye, Üstümüzden eksilmez al bayrağın gölgesi" dizeleri yer aldı.

(Utku Şimşek - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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