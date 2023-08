Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Üreticiye Desteği Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal projeleriyle üretimi ve üretici desteklemeye devam ediyor. 2020 yılından itibaren binlerce üreticiye; fide, fidan, ekipman, küçükbaş hayvan, sulama borusu, yem gibi birçok tarımsal ürün desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi bu kez de Erdemli, Gülnar, Mut ve Silifke'deki 26 üreticiye, toplam 650 adet küçükbaş hayvan, 104 ton yem ve 9 adet ekipman ile kooperatiflere sulama borusu desteğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinli üreticiyi desteklemeye ve üretimin önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden' sloganıyla düzenlediği Tarımsal Ürün Dağıtım Töreni'ne katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer, üretime yönelik desteklerin devam edeceğini söyleyerek, üreticinin her anında yanında olacaklarını vurguladı.

Dağıtım törenine; Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır ile kooperatif, oda ve birliklerin yöneticileri, muhtarlar, üreticiler ve Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları katıldı.

Çalışmanın, üretmenin, gayret etmenin, emek etmenin, alın teri dökmenin ne demek olduğunu bilen insanlara hitap ettiğini belirten ve Mersin'in üretim, tarım ve hayvancılık ile özdeşleşen bir bölge olduğunu söyleyen Başkan Seçer, törende şunları kaydetti:

"Bunun derdini bilen adam da bu memlekete Belediye Başkanı olursa, üretimin, çiftçinin değerini bilirse, o halk şanslı bir halktır. Çünkü yöneticisi kendinin derdini biliyor. Üretim nasıl olur, emek nasıl olur, rızk nasıl kazanılıyor, ne zorluklar içerisinde yapılıyor bunları bilir. Çiftçinin bahçesi, meyvesi, tarlası, hayvanı, ineği, kıl keçisi var. Bu insanların desteklenmediği bir ülkede üretim olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu böyledir. Çünkü üretim burada ne ile oluyorsa, Almanya'da da Amerika'da da aynı. Orada da mazot, ilaç, gübre lazım, Üretim böyle oluyor. Üretim yaparken ödeyeceğiniz her kuruş para üretimden elde ettiğiniz satış bedelinden dünyanın her yerinde daha yüksek olur. Çünkü enerji pahalı. Dünyanın her yerinde pahalı. Gübrede, akaryakıtta, zirai ilaç da kimyasallarda pahalı. Ama her ülkenin de kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Yoğurdu yanlış yediği zaman üstüne başına döküyor, rezil ediyor ortalığı. Şimdi mesele burada tarım politikaları. Sen tutup akaryakıtın rafine çıkış fiyatının üzerinde bir fiyat vergi koyarsan ÖTV, KDV koyarsan, astarı yüzünden pahalı olur.

Biz dövünmeyiz, ağlamayız, sızlamayız. Güçlü adam, tuttuğunu koparan adam, hele hele bir yönetici ise 'Benim param yok, öldüm, bittim' demez. Ben demem. Çünkü böyle bir şey yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediyedir. Çünkü parayı düzgün kullanırsanız, israf etmezseniz hiçbir sorun olmaz. Türkiye'nin beşinci altıncı vergisini ödüyor bu memleket. Bu vergiden de Vahap Seçer'e para geliyor. Bu vergi düşük olursa düşük para, yüksek vergi olursa yüksek para geliyor. Yani bu memlekette ne kadar üretim olursa, benim belediyeme daha çok para geliyor. Ben bu parayı doğru dürüst harcarsam hiçbir sorun yok."

Göreve geldikten sonra mali disiplini sağladıklarının altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Keşke daha önceleri de böyle yapılsaymış. Seçim sathı mahalline girdiğimiz zaman bunları tek tek anlatacağız. Kimse bir yere kaçamaz. 'Böyle bir şey yok' diyen itiraz eden çıkar karşımıza. Bakın 4,5 yıldır bunları mecliste anlatıyorum? 'Şu kadar borç ödedim, bu kadar harç ödedim' diye. Bir Allah'ın kulu itiraz ediyor mu? Çünkü bunları yaptı bu belediye. Bir taraftan borç ödüyorsun bir taraftan da Üçtepe yolunu yapıyorsun, Çaltıbozkır'a distilasyon makinesi veriyorsun, üzüm sıkma makinesi veriyorsun, yılda 100 kilometre boru dağıtıyorsun, yem desteği yapıyorsun, her yıl 60 aileye 1500 hayvan desteği yapıyorsun, Mersin'in ana caddelerini Paris'e çevirdin, medeniyet kenti haline getirdin. Bunlar neyle oluyor? Çalmadan, çaldırmadan, israf etmeden, parayı iyi kullanırsanız memlekete yatırım yaparsınız. Bu işin Türkçesi bu. Bana göre, üretime destek vermek çok kutsal bir şey. Bunu düşünmek, niyet etmek, alın teri sahibine bu şekilde destek olmak, bence son derece takdire şayan ve kutsaldır. Ben mutluyum Belediye Başkanı olarak. Projeyi uygulayanlar mutlu, destek alanlar da mutlu, üretim yapıyor. Çoluğunun çocuğunun rızkını kazanıyor. Önemli olan herkesin mutlu olması bu ülkede. Herkesin kazanması. Dar bir sınıfın mutlu olup Karun gibi zengin olması değil. Herkesin mutlu olması. Karun gibiden vazgeçtik, 86 milyonun kimseye muhtaç olmaması önemli bizim gözümüzde."

Yerel seçimlerin yaklaştığını da hatırlatan Başkan Seçer, Mersinlilerin kendisini yeniden seçmesi halinde tarımsal desteklerin ilk 5 yıllık görev süresine nazaran artarak devam edeceğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Çünkü ilk yıl kucağımızda bir miras bulduk. Bunları seçimlerde daha net anlatacağız. Erken başlatmayalım tartışmayı. Araba yalpa yapıyordu, düzelttik, kendimize geldik. Para belli, yapılan yatırımlar belli. Kimin ne yaptığı belli. Ödemeler belli. Belediye bir mali disiplin içerisinde. Rahat olun. Bu yaşıma geldim kendi paramı böyle korumadım. Bu başka bir şey, bu emanet para. Bu vatandaşın tüyü bitmemiş yetimin hakkı ve emaneti. Benim uykularım hiçbir zaman kaçmıyor. Vicdanı rahat ve temiz bir adamım. Kafamı koydum mu uyuyorum. Vatandaşın parasını, menfaatini, acısını kendi acımızdan, menfaatimizden, paramızdan çok daha fazla önemsiyoruz."

Belediye Başkanlığı makamının çok farklı ve çok önemli yetkilerle donatılmış bir makam olduğunun altını çizen Başkan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötüye kullanıldığı zaman çok tahribat yapar, çok hata yapar, çok sıkıntı çıkartır. Çok hassas bir makam. Gerçekten görevini hakkıyla yapan bir belediye başkanı her şeyin ötesinde şehrini görüyor. Ben bu duygular içerisinde belediye başkanlığı yapıyorum. Yaptığım görevden inanılmaz mutluluk duyuyorum. İnanılmaz şevkle yapıyorum. Arzu ile yapıyorum. Yaptığım her hizmetin geri dönüşünde vatandaşımın bana bir teşekkürü, bir hayır duası, bana dünya malına değer. Daha nice güzel üretimler için sizlere destek verelim. Çiftçimizin yüzü gülsün, evine rızk aksın, bereket aksın. Tarlalarından bereket fışkırsın, yolunuz açık olsun."

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gübre, boru, küçükbaş hayvan, makine, ekipman desteği ile üreticilerin yanında olduğunu belirten CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise şunları paylaştı:

"Başkanımız Vahap Seçer'in hızına yetişemiyoruz. Üretim yapan üreticilerimizin, vatandaşlarımızın eli üzerinde, her zaman desteklerini sürdürüyor. Başkanımız, üretimin içinden gelen biri. Üretimin ne olduğunu, üretilmezse ne olacağını biliyor. Kurum, kuruluşlarla iş birliği ile kırsaldaki üreticilerimizi destekliyor. Hangi ilçeye, köye gitsek Vahap Seçer karşımıza çıkıyor. Her yere eli değmiş, bizler de köylerimizi gururla geziyoruz."

Başkan Seçer'in belediye ve kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullandığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da "Her vilayete kolay kolay bir Vahap Seçer düşmez. Böyle bir hizmet Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmedi. Bizler de vatandaşlar olarak onun arkasında durmalıyız. Çalışanla çalışmayan bir olur mu, yiğidin hakkını yiğide vereceğiz" diye konuştu.