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Menemen'de Kurban Bayramı hazırlığı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Menemen'de Kurban Bayramı hazırlığı

Menemen'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Asarlık'ta kurulan hayvan pazarında zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Menemen'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Asarlık'ta kurulan hayvan pazarında zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yapılması ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için ekiplerimizle birlikte tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

Menemen Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi için tüm hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Asarlık'ta kurulan hayvan pazarında denetimlerde bulundu. Satış yerinde denetim yapılırken satıcılara da bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. Satıcıların kullanımı için alanda bulunan sabit banyo ve tuvaletleri düzenli olarak temizleyen belediye ekipleri, ayrıca günlük su kullanımları için de kolaylık sağlıyor. Kurbanlık satıcıları ise belediyenin kurban pazar yerinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

"Tedbirlerimizi aldık"

Kurban Bayramı için özel kesim yerlerinde tüm kontrollerin aralıksız süreceğinin altını çizen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yapılması ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için belediye ekiplerimizle birlikte tüm tedbirleri alıyoruz. Kurban satış yerleri bu anlamda özellikle dikkat etmemiz gereken yerler. Bu açından hayvan ticareti ile uğraşan insanlarımızın daha rahat şartlarda satış yapmaları, vatandaşlarımızın da daha hijyenik ortamlarda kurbanlıklarını seçmeleri ve satın almaları için zemin hazırlıyoruz. Temizlik ekiplerimiz sık sık alanı temizlerken, zabıta ekiplerimiz de satıcılar için duş, tuvalet ve mescit alanları kurdu. Ayrıca kurban kesim ve bekleme alanlarındaki vatandaşlara yönelik önlemler alacağız" dedi.

Cezai işlem uygulanacak

Açık alanda, cadde ve sokaklarda kurban kesimi yapıldığı takdirde kurban kesen kasap ve kurban sahibine ayrı ayrı cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunan Başkan Vekili Pehlivan, "Belirlenen kurban kesim yerlerinde eğitimli kasaplar görev alacak. Tüm hemşehrilerimin şimdiden sağlık dolu bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. Menemen'de Ulukent Pazar Yeri, Uğur Mumcu Pazar Yeri ve Asarlık Pazar Yeri, kurban kesim yerleri olarak belirlendi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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