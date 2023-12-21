Menderes Belediyesi Kuyucak Mahallesi'nde Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları kapsamında Kuyucak Mahallesi'nde kilit parke çalışmaları sürüyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Kuyucak Mahallesi 7752 sokakta kilit parke çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bin metrekare alanda yapılan çalışmalar kısa süre sonra tamamlanacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "İlçemizde sürdürdüğümüz yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından Menderes'imizin dört bir yanında ihtiyaç duyulan noktalarda gerek asfalt gerek kilit parke gerekse de üretim yollarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kuyucak Mahallemizde kilit parke çalışmaları sürüyor. Bir hafta içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız ve mahallemizi yenilenmiş yoluna kavuşturacağız. İlçemiz genelinde yollarımızı yenilemeyi sürdüreceğiz" dedi.