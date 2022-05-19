Kırıkkale'de mehter takımlı '19 Mayıs' coşkusu - Haberler

Kırıkkale'de mehter takımlı '19 Mayıs' coşkusu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde mehter takımı eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler renkli sahnelere neden oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıldönümü, ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de coşkuyla kutlandı. Mehter takımı eşliğinde çok sayıda öğrenci, polis ve vatandaş Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de Gençlik ve Spor Müdürü Aziz Sinan Alp tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler renkli sahnelere neden oldu.

12. sınıf öğrencisi Sılanur Gündoğdu, "Vatandaşlarımıza ve AFAD gönüllüsü oldum. Hizmetlere biz gençler olarak katılacağız. bu ülke yıkılmayacak" dedi.