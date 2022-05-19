Kırıkkale'de mehter takımlı '19 Mayıs' coşkusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de mehter takımlı '19 Mayıs' coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Yerel
 - Güncelleme:

Kırıkkale'de mehter takımlı '19 Mayıs' coşkusu Kırıkkale'de düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde mehter takımı eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler renkli sahnelere neden oldu.

Kırıkkale'de mehter takımlı '19 Mayıs' coşkusu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde mehter takımı eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler renkli sahnelere neden oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103. yıldönümü, ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de coşkuyla kutlandı. Mehter takımı eşliğinde çok sayıda öğrenci, polis ve vatandaş Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de Gençlik ve Spor Müdürü Aziz Sinan Alp tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler renkli sahnelere neden oldu.

12. sınıf öğrencisi Sılanur Gündoğdu, "Vatandaşlarımıza ve AFAD gönüllüsü oldum. Hizmetlere biz gençler olarak katılacağız. bu ülke yıkılmayacak" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title