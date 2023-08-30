Marmaris'te 30 Ağustos Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı, Marmaris’te coşkuyla kutlanıyor. Resmi törenlerin gerçekleştiği kutlamalar akşam da Marmaris Belediyesi’nin düzenleyeceği fener alayı ve Tuğba Yurt konseriyle devam edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Marmaris'te coşkuyla kutlanıyor. Resmi törenlerin gerçekleştiği kutlamalar akşam da Marmaris Belediyesi'nin düzenleyeceği fener alayı ve Tuğba Yurt konseriyle devam edecek.

Sabah 09.30'da yapılan Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunum töreninde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başsavcıvekili Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Güzel, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakamlık, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşının okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Kaymakamlık binasında tebrikat töreni düzenlendi.

Saat 10.30'da yine Atatürk Meydanı'nda kutlama programı devam etti. Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başsavcıvekili Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Güzel'in üstü açık araçla halkı selamlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrencilerin şiirler okuduğu ve folklor gösterilerinin sunulduğu Aksaz Askeri Bandosu da bir konser verdi. Resmi tören geçişinin ardından program sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Giresun ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG- 310 gemisi halkın ziyaretine açıldı. Zafer bayramının 101. yıl kutlamaları akşam da Marmaris Belediyesi'nin etkinlikleri ile devam edecek. Etkinlikler, saat 21.00'de Ketenci Otel önünden başlayacak fener alayının ardından Atatürk Meydanı'nda ünlü şarkısı Tuğba Yurt konseri ile sona erecek.