Marmaris'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Marmaris'te de törenlerle kutlandı.

Marmaris'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

AYDIN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Marmaris'te de törenlerle kutlandı. Şehir Stadı'ndaki törenlerde 104. yıl coşkusu yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Marmaris'te törenlerle kutlandı. Milli Mücadele'nin başlangıcı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yılı kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'nın çelenk sunduğu törene siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona ererken siyasi partiler ve diğer kurumlar törenin ardından çelenklerini Atatürk anıtına koydu.

Kutlamalara Şehir Stadı'nda devam edildi

Törenin ardından Şehir Stadı'nda resmi kutlama programı gerçekleştirildi. Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Aksaz Deniz Üssü Bandosu'nun geçişi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'nın konuşmasıyla başladı. Öğrencilerin sunduğu dans, halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin ardından 19 Mayısla ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vatandaşlarla birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay hem öğrencileri alkışladı hem de marşlara eşlik etti. Tören sonunda sahaya inen protokol üyeleri, etkinlik programını üstlenen okulların yöneticilerini kutladı, onlarla birlikte günün hatıra fotoğrafı çektirdi.