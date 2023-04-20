Mardin'de Sokağa Atılmış 3 Yavru Kediye Bir Köpek Annelik Yapıyor

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Melek Akarmut, Mardin'de sokağa atılmış vaziyette bulduğu yeni doğmuş üç yavru kediyi işyerine götürdü. Yavru kedilere, yine 4 yıl önce sokaktan sahiplendiği ve yeni doğum yapmış köpeği annelik yapmaya başladı.

Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle de dikkat çeken hayvansever Melek Akarmut, köpeğinin çok merhametli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sokak köpeğim 4 yıldır bende ve iki hafta önce doğum yaptı. 4 tane bebek atmışlar buraya, annesinden ayırmışlar, çoğalmasından korktukları için herhalde. Allah'a havale ediyorum onları. Ben sokak hayvanlarına bakıyorum, atılan kedilerden bir tanesi hayatını kaybetti, köpeğim üç tane bebeğe de annelik yapıyor, onların tuvaletlerini de temizliyor. Çünkü 40 gün boyunca anneleri karınlarını temizleyip tuvaletlerini yaptırırlar. Bizim yaptırmamız biraz yorucu ve zor olur. Ama köpeğim bu şekilde bakıyor, çok merhametlidir. Ben de sokak hayvanlarına bakıyorum, bu dükkanımın geliriyle onlarca cana bakıyorum, bunlar da şu an benim işletmemdeler. Köpeğimin ismi Eray, inşallah bu şekilde bu kedileri büyütür, bunlar da büyüdüğünde artık miyavlar mı yoksa havlarlar mı onu bilmiyorum."