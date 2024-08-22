Malatya'da mücbir sebep süresinin uzatılması talebi

(MALATYA) - Depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Malatya'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları bir araya gelerek, 31 Ağustos'ta sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılması talebiyle ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Halihazırda mücbir sebep halleri devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için bu hal 31 Ağustos'ta sona erecek. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları bir araya gelerek, 31 Ağustos'ta sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılması talebiyle ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı.

Ortak basın metnini okuyan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin üzerinden 18 ay geçtiğini, Malatya'nın fiziki yıkımlarla birlikte ekonomik ve sosyal hayat açısından da sarsıldığını ifade etti.

"Şehrimizde hala 120 bin vatandaşımız konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor"

Depremden dolayı kentte 36 bin binanın hasar aldığını dile getiren Sadıkoğlu, "Bin 700 esnafımızın iş yerleri yıkılırken, ürünleri enkaz altında kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi rakamlarına göre 27 bin 500 bağımsız ofis ve iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. 'Çarşı' diye tabir ettiğimiz bütün alanları kaybetmiş durumdayız. Şehrimizde hala 120 bin vatandaşımız konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. Nitelikli göç verip, niteliksiz göç almaya devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en son yayınladığı rapora göre, Malatya'dan 102 bin 621 kişi nüfusunu başka şehirlere aldı ve gidenlerin büyük çoğunluğu da nitelikli insanlar" diye konuştu.

Sadıkoğlu, açıklamanın devamında şunları ifade etti:

"Tamamı yıkılan çarşımızda inşaatlar sürüyor, ancak teslim edilen iş yeri henüz yok. Şehrini terk etmeyip 21 metrekare konteynerde ticaretini var etmeye çalışan esnafımız iş yapamıyor. Ayda 6-7 bin TL ciro yaptıklarına şahit oluyoruz. Sorunlarımıza her gün bir yenisi ekleniyor. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için devletimizin ciddi bir gayret içerisinde olduğuna şahidiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama yeterli mi? Elbette değil. Daha kapsayıcı desteklere ihtiyacımız var.

Malatya'nın tüm dinamikleri olarak bugün tek ses olduk ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Malatya'nın esnafı, tüccarı ve sanayicisi olarak taleplerimiz şunlar:

"Her türlü vergi, ceza, gecikme faizi ödeme süresini, SGK ve BAĞKUR prim ödemelerini öteleyen mücbir sebep uygulamasının 10 gün sonra sona ermesi gündemde. Hiçbir işletmenin 18 aydır biriken borcunu ödeyebilecek gücü yok. İş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Süre uzatımı olmayacaksa, biriken vergi, SGK ve BAĞKUR prim borçlarımızın bir defaya mahsus olmak üzere vergi affıyla silinmesini talep ediyoruz. Kaldı ki, şehrimizdeki yüzlerce mali müşavirin sağlıklı koşullara sahip çalışma ofisi ve personelleri bulunmamaktadır. Böylesi bir ortamda mücbir sebep süresinin sona ermesi vergisel işlemlerin yürütülmesine imkan vermeyecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin acil nakit desteğine ihtiyacı var. Düşük faizli ve uzun vadeli kredi paketleri devreye sokulmalıdır. Personel giderleri depremzede işletmeleri zorluyor. Eski yeni ayrımı yapılmaksızın istihdam edilen tüm personeller için SGK prim ve vergi teşviki sağlanmalıdır. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için enflasyon düzeltmesi ihtiyari ve vergisiz olmalıdır. Şehrimiz, kısa sürede eski günlerine dönebilmesi ve ticari hayatın canlanması için 6306 sayılı kanun kapsamında Afet Bölgesi olarak ilan edilmelidir. Valilik Binası, Adliye Binası gibi birçok kamu kurumu binaları yıkılmış, geçici binalarda hizmet verilen bir şehirde mücbir sebep süresi sona ermemeli. Mücbir sebep halinin uygulandığı Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ülkemizin gelir bütçesindeki oranı toplam yüzde 1,1. Devletimiz sadece yüzde 1,1'lik gelirinden vazgeçerek, biriken tüm vergi borçlarımızı silmesi depremle yerle bir olmuş şehirlerimizin hem ekonomik hem de sosyal açıdan toparlanmasına hız katacaktır. Büyük depremler yaşamış ve yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Malatya olarak, taleplerimizin ivedi bir şekilde karşılık bulmasını ümit ediyoruz."

Açıklamaya; 60'a yakın STK, esnaf ve meslek odası başkanı olmak üzere 250 kişi katıldı.