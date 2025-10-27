Malatya'nın Tarım Sorunları Ministerlikte Ele Alındı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Malatya'nın öncelikli tarım ve altyapı meselelerini görüştü.

Görüşmede 2B sorunu, sulama yatırımları ve çiftçilere sağlanan destekler ile devam eden finansmanlar ve ek finansman talebi ele alındı. Ölmeztoprak, 2025 itibarıyla Malatya'nın Türkiye genelindeki tarım desteklerinin yüzde 5,3'ünü tek başına aldığını belirtti.

2B mağduriyetine çözüm talebi

Görüşmede, geçmişte 2B düzenlemesinden yararlanamayan orman köylülerinin yaşadığı mağduriyetler detaylı biçimde ele alındı. Ölmeztoprak, bu konuda çözüm odaklı yeni bir düzenleme ihtiyacını Bakan Yumaklı'ya iletti. Milletvekili Ölmeztoprak, kapsayıcı bir kanun taslağının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın değerlendirmesinden geçtiğini ve sürecin makul bir süre içinde netleşmesinin beklendiğini kaydetti.

Sulama projelerinde finansman talebi

Görüşmede, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen projeler de gündeme geldi. Özellikle Yoncalı Barajı isale hattı ve kapalı sistem sulama yatırımları için kaynak planlamalarının yeniden gözden geçirilmesi değerlendirildi. Ölmeztoprak, depremlerden en fazla etkilenen Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde yürütülen kapalı sistem sulama projeleri ile devam eden göletlerin, devam eden finansman aktarımı ve ek finansman ihtiyaçlarını da Bakan Yumaklı'ya aktardıklarını söyledi. Bu çalışmaların, Malatya'nın tarımsal altyapısını güçlendireceğini ve üretim kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Malatya, tarımsal desteklerde Türkiye ortalamasının üzerinde

Milletvekili Ölmeztoprak, 2025 yılı itibarıyla Malatya'nın Türkiye genelindeki toplam tarım desteklerinin yüzde 5,3'ünü tek başına aldığını belirtti. Ayrıca çiftçi başına düşen ortalama destek miktarının 180 bin TL'ye ulaştığını vurgulayan Ölmeztoprak, "Bu tablo, Malatya'mızın üretim potansiyeline ve dünya markası haline gelen kayısımıza duyulan güvenin bir yansımasıdır" dedi.

Desteklerin sürdürülmesi ve yeni projelere kaynak aktarımının önemine de değinen Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya ve ekibine Malatya'ya gösterdikleri ilgi ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Malatya'nın üretim kapasitesini artırmak, çiftçilerin emeğini korumak ve devam eden projeleri başarıyla tamamlamak için gayretle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Amacımız, hem üreticimizin yüzünü güldürmek hem de Malatya'mızı tarımda daha güçlü bir konuma taşımak" dedi. - MALATYA