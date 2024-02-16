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Erzurum Tevfik İleri Anadolu Lisesi öğrencileri Ulu Camii'nde buluştu

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Erzurum Tevfik İleri Anadolu Lisesi öğrencileri, Ulu Camii'nde gerçekleştirilen 'Camii Buluşmaları Programı' kapsamında yatsı namazında bir araya geldi. Programda, İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan gençlerin cami alışkanlığını kazanmasının önemini vurgulayarak, öğretmen Muhammet Yarbaşı'na ve katılımcılara teşekkür etti.

Erzurum Tevfik İleri Anadolu Lisesi (TİAL) öğrencileri "Camii Buluşmaları Programı" kapsamında Ulu Camii'nde yatsı namazında bir araya geldi.

Tevfik İleri Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Muhammet Yarbaşı öncülüğünde uzun zamandan beri gerçekleştirilen "Camii Buluşmaları Programı" Ulu Camii'nde icra edilen programla birlikte 41. "Cami Buluşmaları Programı" oldu. Yatsı namazında gerçekleştirilen programa katılan İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, genç yaşta cami alışkanlığını kazanmanın öneminden bahsederek, programda emeği olan Muhammet Yarbaşı'na, öğrenci ve velilere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Erzurum Müftü Cami Yerel Haberler

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