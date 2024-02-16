Erzurum Tevfik İleri Anadolu Lisesi öğrencileri Ulu Camii'nde buluştu

Erzurum Tevfik İleri Anadolu Lisesi (TİAL) öğrencileri "Camii Buluşmaları Programı" kapsamında Ulu Camii'nde yatsı namazında bir araya geldi.

Tevfik İleri Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Muhammet Yarbaşı öncülüğünde uzun zamandan beri gerçekleştirilen "Camii Buluşmaları Programı" Ulu Camii'nde icra edilen programla birlikte 41. "Cami Buluşmaları Programı" oldu. Yatsı namazında gerçekleştirilen programa katılan İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, genç yaşta cami alışkanlığını kazanmanın öneminden bahsederek, programda emeği olan Muhammet Yarbaşı'na, öğrenci ve velilere teşekkür etti. - ERZURUM