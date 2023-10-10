Lezzet Festivali'nde "Genç Şefler Yarışıyor" yarışmasında öğrenciler ödüllerini aldı

Adana Lezzet Festivali'nde bu yıl ikincisi düzenlenen liselerarası "Genç Şefler Yarışıyor" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde "Genç Şefler Yarışıyor" yarışmasının bu yıl ikincisi düzenlendi. Yarışmada Bursa'dan katılan kız meslek lisesinden bir öğrenci birinci olurken 7 bin 500 TL, Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılan öğrencilerde ikinci 5 bin TL ve üçüncü olurken 2 bin 500 TL ödülün sahibi oldu.

Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde genç şefleri yetiştiren alan öğretmeni Fatma Gülten Demir," Bu tür yarışmaların sektörün ilerlemesi ve öğrencilerin işlerinde kendilerini geliştirmeleri için teşvik edici" sözlerine yer verdi. Okul müdürü Ayşe Türkoğlu ise "Okulumuzun başarıları bizi gururlandırıyor, öğrencilerimizi tebrik ederiz" dedi. - ADANA