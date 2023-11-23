Kuyucak Belediyesi'nden minikler için gösteri

Kuyucak Belediyesi Kültür Hizmetleri kapsamında Kuyucak'ta 3 mahalle daha, müzikli dans çocuk oyunu ile buluşturuldu.

Kuyucak Belediyesi Kültür Hizmetleri kapsamında Kuyucak'ta 3 mahalle daha, müzikli dans çocuk oyunu ile buluşturuldu.

Geçtiğimiz hafta Kuyucak'ta 3 mahallede yapılan müzikli dans çocuk oyunu, bu hafta da 3 mahallede yapılarak toplamda 6 mahallede Kuyucaklı çocuklar müzikli dans çocuk oyunu ile eğlendi. Bu hafta Kurtuluş (Bilara) Şehit Polis Ali İnceoğlu İlkokulu, Yamalak İlkokulu ve Başaran İlkokulu'ndaki çocuklar ücretsiz Sevgi Tohumları Orman Perisi müzikli dans çocuk oyunu ile eğlendi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden'in de katıldığı etkinlikte çocuklar gösteriler için Belediye Başkanı Çömden'e teşekkür etti.

Başkan Çömden, "Kültürel, sanatsal etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızı sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Çocuklarımız mutlu ise biz mutluyuz. Onların mutluluğu her şeyden önemli. Belediyemiz olarak çocuklara yönelik hizmetlerimiz devam edecek" dedi. - AYDIN