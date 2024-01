Kütahya Belediyesi, Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesinde görev yapan 422 memuru kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi'ni Türk Yerel Hizmet Sendikası ile en üst limitten imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Işık, "Bu belediye, sizlerle Türkiye'nin örnek belediyesi oldu. Siz ve işçi kardeşlerimiz bu şehri dünya şehri yaptınız. Helali hoş olsun" dedi.

Kütahya Belediyesinde görev yapan memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkanı Tuncay Erden'in katıldığı imza töreniyle en üst limitten imzalandı. İmzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi kapsamında Belediyede görev yapan 422 memura ek ücret ödenecek. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Öncelikle 2024 yılının başta insanlık alemi olmak üzere hepimize hayırlar getirmesi temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum. Yine hayırlı bir iş için sizlerle bir aradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz 2019 yılı mart ayı itibariyle haziran ayında çalışanlarımızın maaşını ödeyemeyecek durumda olan bir belediyeydik. Çünkü mayıs ve haziran ayı itibariyle çekilmiş olan kredilerin geri ödemeleri başlıyordu ve üç yıl içerisinde toplam 550 milyon liralık kredi borcunun her ay İller Bankası'ndan gelen payla kesilip ödenmesi gerekiyordu yeterli ise yetmez ise öz sermayeden de katmamız gerekiyordu. 100 milyon lira da diğer borçlarla beraber 650 milyon lira. Bütçemiz neydi devraldığımızda 280 milyon lira. Yani bir yıllık gelirinin üç katı borcu olan ve en geç üç yılda bitirilmesi gereken bir borç stoğuyla devralınmış bir belediyede o gün için 301'i memur, bin 100'ü kadrolu ve daimi işçi, 450'si geçici işçi, 250'ye yakın da katı atık işçisi olmak üzere 2 bin 2 personelimiz vardı. Yıl 2019, personel sayısı 2 bin 2. Yıl 2024, personel sayısı 2 bin 132. Yani 130 artış var. 2019 yılındaki nüfus 246 bin. Her 100 kişiye düşen personel oranımız yaklaşık 0,82. Bugün nüfusumuz yaklaşık 270 bin. Her 100 kişiye düşen personel oranımız 0,75. Yani Kütahya büyüyor, personel sayımız da büyümekle beraber oran olarak azalma var. Daha az personelle daha kaliteli, çok daha iyi, vatandaşımızı memnun edecek hizmetleri veriyoruz. Kimler sayesinde, sizler sayesinde. 301 memur, bugün oldu 422. Hala memur sayısı olarak norm kadro doluluk oranı açısından kabul edilir sınırların altındayız. Yani Kütahya Belediyesi, normalleşmiş bir belediyeye doğru yeni yeni geliyor" dedi.

Yüzde 72'dn yüzde 120'ye

Kütahya Belediyesi'nin Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri olduğunu vurgulayarak sözlerine devam eden Başkan Işık, "Göreve geldiğimizde arkadaşlarımız Sosyal Denge Tazminatı payından yüzde 72 oranında yararlanıyordu. Hemen yüzde 75'e çıkarttık. 2020-2021 yılları arasında yüzde 80 yaptık. 2022'de yüzde 90, 2023'de yüzde 95 ve nasip olursa şimdi de yüzde 100'e çıkarıyoruz. Belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, iç denetçiler, mali hizmetler müdürlüğü harcama yetkilisi toplam 34 kişi yüzde 120 alıyordu, üst tavan olduğu için devam edecek. Şeflerimiz, itfaiye personelimiz, zabıta personelimiz, ayniyat saymanı, evlendirme memuru, tahsildarlar ve gerçekleştirme görevlileri grubumuzda 211 arkadaşımızın yüzde 100 olan oranını yüzde 110'a çıkarttık. Diğer memur arkadaşlarımızınkini de yüzde 95'ten yüzde 100'e çıkarttık. Orada da 177 kişi olmak üzere bugün itibariyle toplam 422 personelimiz var. 422 personelimize bahsettiğim oranlar, bugün açıklanan yüzde 49,25'lik zam oranı da dikkate alındığında bir kişinin aylık brüt tutarı birinci grupta 8 bin 674 lira, ikinci grupta 7 bin 229 lira, üçüncü grupta da 6 bin 867 lira fark olacak şekilde belediye memuru olmanın onurunu sizlere yaşatmaya çalışıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Söz konusu Sosyal Denge Tazminatı nedeniyle oluşan aylık fark 3 milyon 35 bin 512 lira, yıllık 36 milyon 427 bin liralık ilave sizlere yaptığımız ödememiz var. Helali hoş olsun. Çünkü bu belediye, sizlerle Türkiye'nin örnek belediyesi oldu. Siz ve işçi kardeşlerimiz bu şehri dünya şehri yaptınız" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde konuşan Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkanı Tuncay Erden, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a fedakarlıkları için teşekkür ederek imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA