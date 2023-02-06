Küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı Yerel Haberler Küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Ekipler yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. O anlar kayıt altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Göksun 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.