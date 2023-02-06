Küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı
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Küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
Küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
Ekipler yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. O anlar kayıt altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel