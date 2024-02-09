Kore Kızılhaçı, Türk Kızılay'a 45 acil durum aracı bağışladı

Geçen yıl yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bölgeye acil destek sağlamak amacıyla Güney Kore'de yardım kampanyası başlatan Kore Kızılhaçı, bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımların yanı sıra deprem bölgesindeki faaliyetlerini desteklemek üzere Türk Kızılay'a 45 acil durum aracı bağışladı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgeye kalkınma desteği sağlamak amacıyla Güney Kore'de kampanya başlatan Kore Kızılhaçı, acil durumlara müdahale ve deprem bölgesindeki faaliyetlerini desteklemek üzere Türk Kızılay'a 45 araç bağışında bulundu. Acil durum araçlarının teslim töreninde konuşan Kore Kızılhaçı Türkiye ve Suriye Delegasyon Başkanı Jae Ryul Kim, Türkiye ve Güney Kore'nin zor zamanlarda birbirine destek olan iki dost ülke olduklarını vurguladı. Kim, "Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı, depremin ilk gününden beri birlikte çalışıyor. Burada etkilenenlere destek olmaya devam edeceğiz ve Güney Kore halkının Türk halkına yönelik sıcak duygularını iletmek adına kardeş Kızılhaç topluluğu olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türk Kızılay'a devam eden iş birliği ve dostluğumuzu çeşitli ortak projeler aracılığıyla somutlaştırma çabaları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk halkına destekleri için Güney Kore halkına minnettar olduklarını belirten Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise, "Bugün teslim aldığımız bu özel araçlar Türkiye ve Güney Kore arasında devam eden dayanışmanın ve uzun vadeli iş birliğinin önemli bir göstergesi. Bu büyük destekle halkımızın acil ihtiyaçlarını daha hızlı şekilde giderebileceğiz. Kore Kızılhaçı aracılığıyla desteklerini ve şefkat elini çok uzaklardan uzatarak acı günümüzde elimizden tutan dost Güney Kore halkına ve büyük çaba gösteren Kore Kızılhaçı'ndaki arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mobil çamaşırhane ve mobil yemek dağıtım aracı olarak kullanılan iki özel acil durum aracı nisan ayında teslim edilmişti. Kore Kızılhaçı, oluşabilecek acil durumlara müdahale etme ve deprem bölgesindeki faaliyetlerini desteklemek amacıyla şubelerinde kullanılmak üzere Türk Kızılay'a 43 araç daha teslim etti. Bağışlanan acil durum araçlarıyla Türk Kızılay'ın bölgedeki operasyonel kapasitesi güçlendi.

Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortak programla çalışıyor

Depremlerin ardından Türk Kızılay ile yakın koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmalar yürüten Kore Kızılhaçı, nisan ayında Türkiye'deki Delegasyon Ofisi'nin kurulmasıyla faaliyet alanını daha da genişletti. Bugüne kadar Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı, ortak çalışmalarıyla 570 binden fazla kişiye ulaştı, 130 binin üzerinde acil yardım malzemesi dağıttı ve 960 binden fazla yemek dağıtımı yaptı. Ayni yardım, gıda ve beslenme, geçici barınma, kış yardımı, geçim kaynaklarını destekleme, toplum hizmetleri, kan hizmetleri ve kapasite geliştirme alanlarında desteklerde bulunan Kore Kızılhaçı, Türk Kızılay, AFAD ve yerel yetkililerle iş birliği içinde Pazarcık'ta bin konteynerdan oluşan 'Türkiye-Kore Dostluk Köyü Konteyner Kenti'ni kurdu. - ANKARA