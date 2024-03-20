Konya'da çadırsız balya yüklü tırın tehlikeli yolculuğu

Konya'nın Karapınar ilçesinde çadırsız balya yüklenen tırın tehlikeli yolculuğu diğer yolcuların tepkisini çekti.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar-Ereğli karayolu yolunda balya yüklü tırın çadırsız bir şekilde trafikte seyretmesi diğer sürücüler tarafından fark edildi. Sadece 3 yerden bağlanan balyalar rüzgarlı hava nedeni ile de yollara saçılarak diğer araç sürücülerin görüş mesafesini ve direksiyon hakimiyetini olumsuz etkiledi. Balya yüklü tır, savrulan samanlar nedeni ile kendisini sollamak isteyen araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Balya yüklü tır çadırsız bir şekilde Karapınar ilçesi sınırlarından uzaklaşarak Ereğli ilçesi yönüne doğru gitti. - KONYA