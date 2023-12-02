Koçarlı'da Geleneksel Deve Güreşi Festivali için Hazırlıklar Tamamlandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 Aralık Pazar günü bu yıl 9'uncu düzenlenecek olan geleneksel deve güreşi festivali için hazırlıklar tamamlanırken, Belediye Başkanı Kaplan deve güreşi sahasında incelemelerde bulundu.

Koçarlı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sahadaki son kontrolleri yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan vatandaşları güreşlere davet etti. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bir gelenek haline gelen ve deve güreşi severler için en iyi kış organizasyonu olarak bilinen deve güreşleri 3 Aralık Pazar günü saat 10.30'da başlayacak. Koçarlı'da renkli görüntülere sahne olacak olan festivalde 130 pehlivan deve şampiyonluk için mücadele edecek. Aydın'ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel deve güreşlerinin bu yıl Koçarlı'da 9'uncusunu gerçekleştireceklerini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Yeniköy Mahallemizde bulunan Deve güreşi festival alanımızda deve güreşi festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimize Ege, Marmara bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden 130 deve katılacak. Develer Kaymakamlık Kupası, Belediye Başkanlığı Kupası, olmak üzere farklı kategorilerde mücadele edecekler. Tüm deve güreşi severleri ve Koçarlılı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Aydınlıları güreşimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN