Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber | 102 milyon TL maliyetli Gebze Hali için çalışmalar başladı

Yerel Haberler

Kocaeli haber | 102 milyon TL maliyetli Gebze Hali için çalışmalar başladı

Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 102 milyon 449 bin TL maliyet ile Gebze bölgesine yeni bir hal kazandırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 102 milyon 449 bin TL maliyet ile Gebze bölgesine yeni bir hal kazandırıyor. Modern yapısı ile hizmet verecek yeni hal için hafriyat kazı çalışmalarına başlandı.

Yeni Gebze Hali projesinde, 25 bin metrekare alan üzerine 10 bin 245 metrekare inşaat çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca bu inşaat alanı üzerine 8 bin 77 metrekare hal ve idari bina inşa edilecek. Proje çerçevesinde

2 bin 152 metrekare alana kasa depoları yapılacak. Esnafın ve vatandaşların ihtiyacını giderebildiği yeni yapı içerisinde 68 dükkan inşa edilecek. Ayrıca kompleks içerisinde 35 sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çay ocağı olacak. Çalışmaların 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanıp hizmete sunulması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title