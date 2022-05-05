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Kızılay bayramda onları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay bayramda onları unutmadı

DÜZCE(İHA) – Türk Kızılayı Düzce Şubesi her zaman Kızılay'ın yanında olan ve desteklerini esirgemeyen bağışçıları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Türk Kızılayı Düzce Şubesi her zaman Kızılay'ın yanında olan ve desteklerini esirgemeyen bağışçıları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalan Kızılay Düzce Şubesi bayramda da ziyaretlerde bulundu. Her zaman Kızılay Düzce Şubesine desteklerini esirgemeyen bağışçıları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladılar.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın "Az çok demeden paylaşan tüm kalplerin Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Kızılayı, Ramazan, Kızılay, Düzce, Yerel, Haberler

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