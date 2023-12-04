Kışa Girmeden LPG'li Araçların Bakımı Yapılmalı

Havaların soğumasıyla birlikte LPG'li araçların bakımlarının yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, motor arızalarının önüne geçmek için LPG sistemindeki kontrollerin yapılması gerektiğini söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte LPG'li araçların bakımlarının yapılması gerektiğini belirten Mehmet Ali Aydoğan, "Kışa girmeden önce LPG sistemindeki kontroller yaptırılıp ona göre antifriz değiştirirlerse motor arızaları engellenir" dedi.

Yaz boyu kullanılan motorlu araçların kış girişinde bakımlarının yapılması büyük maddi hasarlara yol açan arızaların önüne geçiyor. Özellikle LPG'li araçlarda hava sıcaklıklarının değişimiyle oluşan bağlantı noktalarındaki problemler, motor kısımlarında büyük problemlere neden oluyor. Araçların kış mevsimi öncesi mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Eskişehirli LPG ustası Mehmet Ali Aydoğan, "Oluşan su kaçakları motor hasarına sebep oluyor" diyerek uyarıda bulundu.

"Motor arızalarını engellemek için kışa girmeden önce LPG sistemindeki kontrollerin yapılması gerekiyor"

Araçlarda kış öncesi yapılacak bakımların, oluşabilecek yüksek maliyetli arızaların önüne geçtiğini belirten Mehmet Ali Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kış bakımı iki fazdan oluşuyor. Birincisi araçlar yaz boyunca antifriz değiştirmeyi pas geçip genellikle su ekliyorlar. Sonra kış geldiğinde antifriz eklediklerinde LPG sistemindeki su bağlantılarında önemli bir miktarda kaçak oluşup motor hasarına sebep oluyor. Kışa girmeden önce LPG sistemindeki kontrolleri yaptırıp ona göre antifriz değiştirirlerse bundan kurtulurlar. Antifriz denilen motor soğutma sıvı kaçaklarını kontrol için önce LPG dönüşüm istasyonuna uğramak zorundalar. Çünkü yanlış ve hatalı antifriz değişimi sonucu oluşan su kaçakları motor hasarına sebep oluyor. Maddi anlamda da çok ağır hasarlar bunlar. Ortalama bakım fiyatı 300 ila 600 lira arasında. Kışlık ayar dediğimiz gaza geçiş ayarı, gaza ilk geçiş ayarı, geçiş sıcaklığı, yakıt ayarı ve filtre değişimi ile işlem tamamlanıyor. Gaza ilk geçişte araçta stop etme, tekleme, yakıt tüketiminin artması ilk sebepler. Sonra ateşleme sistemine verdiği hasardan kaynaklı toplamda 5-6 bin lirayı dahi geçiyor. Orijinal değişimine girerse 10 bin lirayı geçenler var." - ESKİŞEHİR