Kırşehir'de Çiçekçiler Ucuz Çiçek Kampanyası Hazırlıyor

Kırşehir'de 2024 yılına satış bereketi ile giren çiçekçiler, 14 Şubat tarihini bekleyip ucuz çiçek satışı için kampanya hazırlıyor.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de çiçek satışı ve süslemeleriyle ilgilenen esnaf, 31 Aralık akşamı yaptıkları satıştan memnun olarak 2024 yılına girdi. Özellikle özel günlerde, çiçek satışlarında belirgin bir artış yaşandığını belirten çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sabırsızlıkla beklerken, çiçek zamlarından vatandaşın mağdur olmaması için kampanya hazırlıkları yapıyor.

Şehirde eşiyle birlikte çiçekçilik yapan Serap Eren, 2023 yılının son gününde istediklerini bulduklarını belirtti. Eren, "2023 yılının son günü işlerimiz yoğundu. 2024 yılı için de 14 Şubat tarihini iple çekiyoruz. Çiçekleri zamlı almamıza rağmen müşterilerimize olabildiğince uygun fiyatlara satıyoruz" dedi.

Kaan Aras adlı çiçekçi ise yeni yılın çiçekçiler için beklenen oranda satış dolu olduğunu söyledi. Aras açıklamasında, "Beklediğimiz gibi yoğunluk oldu fakat çiçekçilerde iş yoğunluğu sadece özel günlerde oluyor. Biz de zamlı fiyatları yansıtmadan vatandaş için çalışıp güzel hediyeler ve kampanyalar sunmak için bekliyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR