Kırklareli'de Mehmetçikler, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi
Kırklareli'de düzenlenen yemekte, Mehmetçikler, şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi. Yemekte aynı karavanadan yemek yiyen katılımcılara, kışladaki Cougar ve Atak helikopterleri tanıtıldı. Buluşma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Kırklareli'de Mehmetçikler, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Şehit yakınları, gaziler ve aileleri, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Mahmut Şevket Paşa Kışlası'nda Mehmetçikle öğlen yemeğinde buluşarak, aynı karavanadan yemek yedi. Yemekten sonra şehit yakınları, gaziler ve ailelerine kışlandaki Cougar ve Atak helikopterleri tanıtıldı. Anlamlı buluşma, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - KIRKLARELİ