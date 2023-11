Kesk Eskişehir Dönem Sözcüsü: "Bütçeden Aslan Payı Sermayeye, Patronlara Gidecek"

MELTEM KARAKAŞ

KESK Şubeler Platformu Eskişehir Dönem Sözcüsü Ayhan Gürler, "Bütçeden aslan payı ne eğitime ne sağlığa gidecek çünkü aslan payı istisna, muafiyet, teşvik olarak sermayeye, patronlara gidecek" dedi.

KESK üyesi kamu emekçileri, SGK Eskişehir İl Müdürlüğü önünde bütçe görüşmelerine ilişkin bugün basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan KESK Şubeler Platformu Eskişehir Dönem Sözcüsü Ayhan Gürler, "TBMM'de görüşülen bütçe kanun teklifi iktidarın yeni dediği ekonomik modelin bugün boğamıza sarılmaya çalışan elidir. Bütçe teklifine göre önümüzdeki yıl devletin her 100 TL'lik giderinin 89 TL'si vergilerden karşılanacak" diye konuştu.

"HER 100 KİŞİDEN 12'Sİ BORCUNU ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN YASAL TAKİPTE"

Ayhan Gürler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, emeği ile geçinen kesimler olarak, halk olarak her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Daha fazla güvencesiz hale getiriliyoruz. Ülkeyi yönetenler ise yıllardır anlattıkları masallara yenilerini eklemeye devam ediyor. Yıllarca '2023'te kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacak, işsizlik yüzde 5'e, enflasyon tek basamaklı rakamlara inecek. Türkiye dünyada ilk 10 ekonomi arasına girecek' masalını pazarladılar. Takvimler bugün 15 Kasım 2023'ü gösteriyor. Tablo ortada. İşsizlerin sayısı 9 milyona ulaştı. Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri işsiz. Açlık sınırı 16 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 49 bin TL'ye dayandı. 85 milyonluk nüfusun 51 milyonu açlık sınırı, 32 milyonu ise yoksulluk sınırı altında bir yaşam savaşı veriyor. Dolayısıyla aldığımız ücretle, maaşla ayın sonunu getiremiyoruz. En temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için borçlanıyoruz. Bu yüzden halkın kredi kartı borçları geçen yıla göre iki buçuk kat arttı. Bugün her 100 kişiden 12'si borcunu ödeyemediği için yasal takipte.

"HALKI DAHA FAZLA YOKSULLUĞA İTMEYİ HEDEFLEYEN SALDIRI DALGASI"

Tüm bunlar ortadayken iktidar hala 'işçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik. Yeni bir ekonomik modele geçtik. 2023 için vaat ettiğimiz hedeflere 30 yıl sonra ulaşacağız' diyerek hepimizle dalga geçiyor. Oysa yeni, rasyonel diye sundukları modelin cilasını kaldırdığımızda da altından yine çalışanları ve halkı daha fazla yoksulluğa itmeyi hedefleyen bir saldırı dalgası çıkıyor. Bu saldırı dalgası için seçimden hemen sonra düğmeye bastılar. Saldırı dalgası bugün Orta Vadeli Program, Kalkınma Planı ve bütçe kanun teklifinden oluşan Bermuda Şeytan Üçgeni ile sürüyor. Bermuda Şeytan Üçgeni ile, ücretlerimizi-maaşlarımızı gerçekleşen enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre artırmayı, böylece enflasyon farkı ödemesini kaldırmayı hedefliyorlar. Emekli olma yaşını yükseltilmek, emekli aylıklarını daha da düşürmek istiyorlar. Sosyal harcamalara, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerine yapılan harcamaları daha da kısmayı, özelleştirmeleri tüm hızlıya sürdürmeyi hedefliyorlar. 'Vergi reformu' adı altında çalışanlara ve halka daha çok vergi, 'esnek çalışma' adı altında daha çok sömürü dayatmak, kıdem tazminatını ortadan kaldırılmak istiyorlar.

"DEVLETİN HER 100 TL'LİK GİDERİNİN 89 TL'Sİ VERGİLERDEN KARŞILANACAK"

İşte TBMM'de görüşülen bütçe kanun teklifi iktidarın 'yeni' dediği ekonomik modelin bugün boğamıza sarılmaya çalışan elidir. Bütçe teklifine göre önümüzdeki yıl devletin her 100 TL'lik giderinin 89 TL'si vergilerden karşılanacak. Peki vergiler kimden, nereden toplanacak? Ne yazık ki tüm vergi yükü gelmiş geçmiş tüm bütçelerden daha ağır bir şekilde bize, emekçi sınıflara, halka yıkılmak isteniyor. Peki büyük bölümü bize yıkılan bu vergiler nereye, kimlere harcanacak? Toplanacak her 100 TL verginin, 17 TL'si iktidarın yurt dışından ve içinden aldığı borçların sadece faiz ödemesine, 16 TL'si savunma ve güvenlik harcamalarına, 5 TL'si 'teşvik' olarak büyük patronlara, sermayeye, 3 TL'si hizmet alsak da almasak da müşteri garantili şehir hastanelerine, yol, köprü, havaalanı, tünel inşaatı müteahhitlerine gidecek. 2006 yılında yüzde 40 olan genel kamu hizmetlerine ayrılan pay ise bu bütçede yüzde 29'a indiriliyor. Sağlığa ayrılan bütçenin 84 milyar TL'si yani günlük 229 milyonu hasta garantisi verilen şehir hastanelerine gidecek.

"BÜTÇEDEN ASLAN PAYI NE EĞİTİME NE SAĞLIĞA GİDECEK"

Değerli Dostlar; kısacası bütçeden aslan payı ne eğitime ne sağlığa gidecek çünkü aslan payı istisna, muafiyet, teşvik olarak sermayeye, patronlara gidecek. Ülkenin ekonomisini göz gören çökertenlerin yarattığı borçların faizine gidecek. Savunma ve güvenlik adı altında silahlanmaya gidecek. Bütçeden milyonları yakından ilgilendiren sorunlara ayrılan pay ise tirajı komik seviyelerde kalacak. Çünkü toplanacak her 100 TL verginin sadece, 4 TL'si yoksullukla mücadeleye, 4 TL'si tarım ve ormancılığa, 3 TL'si istihdama, 2,7 TL'si hukuk ve adalete. Sadece 400 kuruşu kırsal kalkınmaya, 360 kuruşu çocukların korunmasına ayrılıyor. Toplanacak her 100 TL verginin sadece 120 kuruşu bağımlılıkla mücadeleye, 53 kuruşu ise kadının güçlendirilmesine ayrılıyor.KESK olarak iktidarın kendi eliyle yarattığı enkazın tüm faturasını emekçilere, halka yıkmak istediği bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Halktan, emekten yana bir bütçe için; vergide adalet istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz. Kamuda engelli istihdamının arttırılmasını istiyoruz."