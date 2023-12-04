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Keçiören'de Türkeş'in 106. doğum yıl dönümünde fidanlar toprakla buluştu

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Ankara'nın Keçiören Belediyesi, Alparslan Türkeş'in 106. doğum yıl dönümü sebebiyle ilçede fidan dikme töreni gerçekleştirdi.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, Alparslan Türkeş'in 106. doğum yıl dönümü sebebiyle ilçede fidan dikme töreni gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından Milliyetçi Hareket Partisi kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 106. doğum yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki Kafkas Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı'nda fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı, önceki dönem AK Parti Keçiören İlçe Başkanı ve Keçiören Belediye Başkan Aday Adayı Zafer Çoktan, Ülkü Ocakları Başkanları siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Başbuğumuzla çok anım var"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Başkan Turgut Altınok, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in mekanı cennet olsun. Başbuğumuz ile birçok anım var, hatıram var. İlk defa 1974 ve 1975 yıllarında Ülkü Ocakları'na gittim. Başbuğun Keçiören'e geleceğini söylediler. Zincir yapıp Başbuğumuzu karşılayacağız dediler. Ben de çok istiyorum dedim. Başbuğ Alparslan Türkeş ile ilk kez Keçiören Çekirge Sokak'ta görüştüm. Hayat sonra aktı gitti liseye başladım. Askere gittim geldim. Ondan sonra Keçiören İlçe Başkanı ol dediler. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlendim. Daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptım. 1994'te Keçiören Belediye Başkanı olduğum süreçte Başbuğumuzla birlikte yol yürüdüm" dedi.

"Alparslan Türkeş bir okuldur"

Alparslan Türkeş'in Türk dünyasına ve Türk gençliğine önemli hizmetleri olduğunu da dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alparslan Türkeş samimi bir Türk ve Müslümandır. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesinde Alparslan Türkeş bir okuldur. Atatürk'ten sonra Türk dünyasına büyük hizmetleri olmuştur. 'Turan davamız, Kur'an rehberimiz, aksa da kanımız Zafer İslam'ındır.' diyerek binlerce şuurlu nesil yetiştirdi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra Antalya'da ilk defa Türk dünyası toplantısı yapıldı. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel o zaman başbakandı. Bu toplantıyı yapmak cesaret isterdi. Nitekim yapıldı, hayallerimiz ülkülerimiz, sevdalarımız gerçekleşmiş oldu. Başbuğumuz her zaman, 'makam ve mevkiden daha önemli ve değerli şeyler vardır. Önemli olan sevgimizi saygımızı, muhabbetimizi, birliğimizi, dileğimizi, beraberliğimizi ve adamlığımızı muhafaza etmektir' demiştir. Yani adam olmak, adam kalmaktır dünyada hakikat. 'Harun kadar malın olmasındansa benliğini, kimliğini ve değerlerini kaybetme' diyen başbuğumuzu rahmet ve özlemle anıyoruz."

"Belediye mi beka mı derseniz, 'beka' derim, sözü oldukça önemli"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da veren Altınok, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in, 'Belediye mi beka mı derseniz, 'beka' derim' sözü oldukça önemli. Yani eğer bu birlik ve beraberlik olmasaydı bugün başka bir Türkiye vardı. Dolayısıyla vatanımız, milletimiz, devletimiz diyerek birlik ve beraberlik ruhunu inşa ettik. 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.' Görüşümüz, düşüncemiz, partimiz ne olursa olsun önce vatanımıza, devletimize, kardeşliğimize, dirliğimize ve beraberliğimize sahip çıkacağız. Bölücülük yapmayan çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Efendim fitne çıkarmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Bu vatan hepimizin Türk, Kürt, Alevi, Sunni hepimiz kardeşiyiz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Ayrım yapan kalleştir, haindir ve fitnedir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nizin bahanesinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle, milletle anıyoruz. Mekanları olsun. Rabbim onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Ankara'ya ok gibi biri lazım"

Altınok Keçiören Belediyesinin hem borçlarını ödediklerini hem de en fazla eser ve hizmet ortaya koyan belediye olduklarının altını çizerek, "Başbuğumuzun doğum günü şerefine diktiğimiz ağaçlar geleceğimize nefes olsun inşallah. Milyonlarca ağaç dikeceğiz, Ankara'nın nefes aldığı akciğeri olacak burası. Şu an bulunduğumuz Kafkas Mahallemizin asfaltını yaptık. Keçiören'in sokaklarının yüzde 80'ini asfaltladık. 2019'da göreve geldiğimizde Türkiye'nin en borçlu belediyesiydik, borcumuzu ödedik ve aynı zamanda Türkiye'nin en çok yatırım yapan belediyesi olduk. Yeni hizmet araçları aldık. Her zaman söylüyorum bu makamlar hizmet makamıdır. Saltanat, yeme-içme, gezme makamı değildir. Kimsenin hırslarını tatmin etme makamı hiç değildir. Altınok cumartesi pazar, gece gündüz çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi bu mahallemize bir hizmet getiriyor mu pek göremiyorum. Mansur Yavaş çok yavaş. Ankara'ya hızlı ok gibi biri lazım. Yeni dönemde Ankara hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşacak" diye konuştu.

Başkan Altınok konuşmasının ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdular. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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