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Kazdağı Milli Parkı Karla Kaplandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağı Milli Parkı, kar yağışı sonucu beyaza büründü. Parkın karla kaplı manzarası dron ile havadan görüntülendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, etkili olan kar yağışı ile beyaz büründü. Kar manzarası dron ile havadan görüntülendi.

1993 yılında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı kar yağışı ardından beyaza büründü. Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu. Kar manzarası dron kamerası ile havadan görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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