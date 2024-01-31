Kazdağı Milli Parkı Karla Kaplandı

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan Kazdağı Milli Parkı, etkili olan kar yağışı ile beyaz büründü. Kar manzarası dron ile havadan görüntülendi.

1993 yılında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı kar yağışı ardından beyaza büründü. Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu. Kar manzarası dron kamerası ile havadan görüntülendi. - BALIKESİR