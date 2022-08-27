Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAYSO Meclis Başkanı Özkaya; yamaç paraşütü ile uçtu

Yerel Haberler

KAYSO Meclis Başkanı Özkaya; yamaç paraşütü ile uçtu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirerek, kenti gökyüzünden izledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirerek, kenti gökyüzünden izledi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Talas ilçesinde bulunan ve yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı haline gelen bin 800 metre rakımlı Ali Dağı'ndan paraşüt ile uçuş gerçekleştirdi. Kenti gökyüzünden seyreden Özkaya; tanıtıma destek sunmak için o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Toros Dağları Talas Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title