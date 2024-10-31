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Kayseri İhracatı Eylül Ayında 313 Milyon Dolar Oldu

Kayseri İhracatı Eylül Ayında 313 Milyon Dolar Oldu
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Eylül ayında gerçekleştirilen 313 milyon 712 bin dolarlık ihracatı değerlendirerek, ihracatta geçtiğimiz yıla kıyasla belirli bir artış yaşandığını belirtti. Gülsoy, pazar daralmasının ihracatçılar üzerindeki olumsuz etkilerinin de altını çizdi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, "Eylül ayında 147 ülkeye 313 milyon 712 bin dolar ihracat, 112 milyon 807 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Her şart da özverileriyle çalışarak üreten iş insanlarımıza, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Eylül ayı ihracat rakamlarına göre 313 milyon 712 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,18 artış bir önceki aya kıyasla yüzde 2,51 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 112 milyon 807 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 24,25 azalış gerçekleşmiştir. İlk 9 ay toplam ihracatımız 2 milyar 778 milyon 544 bin dolar'dır. Geçen yılın ilk dokuz ayına oranla yüzde 3,87 oranında artış yaşandı." diye konuştu.

Kayseri'den 147 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, Belçika, ABD, Romanya, İtalya, Gürcistan, Cezayir ve Birleşik Krallık'tır." ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri, Çimento, Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir." dedi.

"İhracat pazarlarındaki daralma üyelerimizi olumsuz etkiliyor"

İhracatçı üyelerimizin yaşadığı sorunlara değinen Gülsoy, artan maliyetler, finansmana erişim sorunları, yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücümüz giderek azalıyor." dedi.

İhracatçılarımızın mücadeleci yapılarıyla durmaksızın çalıştıklarını ve ürettiklerini ifade eden Gülsoy, "Avrupa'da yaşanan ekonomik yavaşlama ve AB pazarındaki daralma ihracatçılarımızı olumsuz etkiliyor. Maalesef en büyük pazarımız olan Avrupa'da ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Böylesi bir dönemde mevcut pazarlarımızı genişletmek, yeni pazarlara ulaşmak ve alternatif pazarlardaki ağırlığımızı artırmak ihracatımızın devamlılığına imkan sağlayacaktır. Uygun şartlara sahip finansman imkanlarına erişmekte halen devam eden sorunların giderilmesi bu sürecin aşılmasına katkıda bulunacaktır. İhracatçılarımızın, iş insanlarımızın elini güçlendirebilmek için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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